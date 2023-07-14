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14 Temmuz 2023 Cuma 18:25:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 18:25:00

"Ekonomimiz son yüzyılın en büyük deprem felaketine rağmen büyüme eğilimini sürdürmüştür"

Kaynak: IHA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Şubat ayında gerçekleşen son yüzyılın en büyük deprem felaketi önemli insani ve ekonomik yıkıma yol açmış, ekonomimiz bu yıkıcı etkilere rağmen 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4 salgın sonrası kesintisiz büyüme eğilimini devam ettirmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ek bütçe kanun teklifine ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda bilgi verdi. Yılmaz, 2022 yılında yüzde 3.5 yerine yüzde 1.5 bütçe açığı ile yılı kapattıklarını söyleyerek, "2023 yılı bütçe hedef ve tahminlerimiz 2022 yılının ikinci yarısındaki makroekonomik beklentilerimiz çerçevesinde belirlenmişti. Ancak küresel düzeyde süren yüksek enflasyon, tedarik zincirindeki aksaklıklar, emtia fiyatlarındaki dalgalı seyir Rusya-Ukrayna savaşı, son yaşadığımız deprem felaketi makroekonomik görünüm ve var sayımlarda ciddi değişimlere yol açmıştır. Şubat ayında yaşadığımız asrın felaketi Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremleri izlerini silmek için başlattığımız çalışmalar kamu harcamalarında önemli artışlara yol açmıştır. Depremin yol açtığı yıkımın maliyeti yaklaşık 104 milyar dolar olarak hesaplanmıştır" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Türkiye ekonomisinin toparlanma devrine girdiğini belirterek, "Salgın sonrası dönemde artan yatırım, istihdam ve verimlilik ve buna bağlı olarak potansiyel büyüme artış kaydederek, salgın dönemindeki kayıplar telafi edilmiştir. Türkiye 2021 11.4, 2022 yılında ise 5.6 büyüyerek gelişmiş ülkelere yakın büyümüştür. 2020-2022 döneminde dünya ekonomisi yüzde 2 civarında büyürken Türkiye ekonomisi ortalama yüzde 6'nın üzerinde büyüme performansı sergilemiştir. Şubat ayında gerçekleşen son yüzyılın en büyük deprem felaketi önemli insani ve ekonomik yıkıma yol açmış, ekonomimiz bu yıkıcı etkilere rağmen 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4 salgın sonrası kesintisiz büyüme eğilimini devam ettirmiştir" dedi.

Yılmaz, "Uluslararası Ödemeler bankası verilerine göre, kamu borcumuzun milli gelire oranı yüzde 32'dir. Gelişmekte olan ülkelerin yüzde 65.3, gelişmiş ülkelerin oranı yüzde 108.7'dir" dedi.

Etiketler : depremler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ekonomik büyüme
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