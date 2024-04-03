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03 Nisan 2024 Çarşamba 16:10:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 16:10:00

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Sosyal refahı kalıcı olarak artıracağız

Kaynak: AA

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi. Yapılan açıklamada, "Temel önceliğimiz olan enflasyon ile mücadelemizi sürdürecek, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak, sosyal refahı kalıcı olarak artıracağız." denildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde EKK toplantısı yapıldı.

Toplantıdan sonra yapılan açıklama şu şekilde:

"Her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarında ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yapılarak Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hayata geçirmekte olduğumuz politikalar ve yapısal refomlar bütüncül bir şekilde ele alınmaktadır.

Bugün gerçekleştirilen 2024 yılı üçüncü EKK toplantısında son dönem makroekonomik gelişmeler ele alınırken önümüzdeki döneme ilişkin öncelikler istişare edilmiştir.

2023 yılı Eylül ayında yayımladığımız OVP'de ekonomideki yol haritamızı belirledik. Programımızın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik güçlü politikaları uygulamaya devam ediyoruz. Para politikasındaki sıkı duruşun ihtiyatlı maliye politikası ile desteklenmesi neticesinde yılın ikinci yarısında yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme beklenmektedir.

Önümüzdeki dönemde OVP ve On İkinci Kalkınma Planı kapsamında belirlediğimiz politikalarımızı uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz. Temel önceliğimiz olan enflasyon ile mücadelemizi sürdürecek, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak, sosyal refahı kalıcı olarak artıracağız.

2024 yılında özellikle dış ticaret dengesinde görülen iyileşmeyle beraber cari işlemler dengesinde de olumlu seyir devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde desteklediğimiz nitelikli yatırımlar ile katma değerli üretimi artıracak ve cari açığı kalıcı olarak düşüreceğiz. Kamuda tasarruf tedbirleri ve harcamaların rasyonelleşmesi ile mali disiplini sürdüreceğiz.

Verimliliği ve rekabet gücünü artırmaya yönelik yapısal reformlarımızı OVP takvimiyle uyumlu şekilde ilgili tüm kurumlarımızla iş birliği ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Etiketler : Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cevdet Yılmaz toplantı
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