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30 Kasım 2022 Çarşamba 13:57:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 13:57:00

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı

Kaynak: AA

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğündeki toplantının ardından açıklama yapıldı.

Açıklamada, son dönemdeki yurt dışı ve yurt içi gelişmeler ekseninde, Türkiye ekonomisine ilişkin mevcut görünüm ve beklentilerin ele alındığı toplantıda, bütçeye ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı aktarıldı.

Kamu maliyesi tarafında önümüzdeki döneme yönelik öngörülerin toplantıda tartışıldığı ifade edilen açıklamada, gıda arz güvenliğine yönelik mevcut durumun görüşüldüğü, bu kapsamda yapılan çalışmalar ve projeler üzerinde durulduğu belirtildi.

Toplantıda, tarım konusunda uluslararası alanda geliştirilebilecek işbirliği imkanlarının da ele alındığı kaydedilen açıklamada, daha önceki toplantılarda alınan kararların ilerleme durumlarının gözden geçirildiği ve atılması gereken ilave adımlara ilişkin görüşlerin değerlendirildiği ifade edildi.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Etiketler : ekonomi koordinasyon kurulu fuat oktay türkiye ekonomisi
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