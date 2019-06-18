'Ekmeğimiz aşımız için yürüyoruz'

Yürüyüşün dünkü bölümü için Ankara ve İstanbul'dan sendika üyelerinin de katılımıyla 350 kişilik grup, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda toplandı. Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan burada yaptığı konuşmada, 6 günde 120 kilometrelik parkuru tamamladıklarını söyledi. Arslan, “Neden yollardasınız diye soranlara, “geleceğimiz, ekmeğimiz, aşımız ve işimiz için bu yürüyüşü yapıyoruz. İşimizi, aşımızı ve geleceğimizi istiyoruz. Bu konuda bizimle olan herkese teşekkür ediyoruz” cevabını verdiklerini ifade etti.