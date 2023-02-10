Ekipler sevinç gözyaşı döktü! 96. saatinde gelen kurtuluş

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10 Şubat 2023 Cuma 05:51:00 - Güncelleme:10 Şubat 2023 Cuma 05:51:00

Hatay'da Sela bebek ve ailesi 96 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kaynak: İHA

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Hatay'daki enkaz kaldırma çalışmalarında 1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi 96 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK) Hatay'da katıldığı çalışmalarda 1,5 yaşındaki kız çocuğu Sela Elbarazi'yi ve aynı aileden dört kişiyi 96 saatin ardından enkaz altından sağ çıkardı.

Enkaz altından sağ kurtarılan Sela Elbarazi sağlık ekibine teslim edilirken ekipler sevinç gözyaşı döktü. Hatay Antakya Ürgan Paşa Mahallesi, Şehit Mehmet Duran Caddesi, Huzur Apartmanı, 14 numarada çalışma yapan Pendik Belediyesi arama kurtarma ekipleri bebek sesi duyarak çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yoğun çabalar sonrası 1,5 yaşındaki Sela bebek enkazdan sağ çıkarıldı. Ardından Sela'nın anne babası, kardeşi ve dayısı da enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Etiketler : 96. saatinde gelen kurtuluş Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri PEAK

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