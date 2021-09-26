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26 Eylül 2021 Pazar 15:24:00 - Güncelleme:26 Eylül 2021 Pazar 15:24:00

Ekipler düğmeye bastı: 20 ilde eş zamanlı kalpazanlık operasyonu

Kaynak: DHA

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Ankara merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen kalpazanlık operasyonunda 96 kişi gözaltına alındı. Aralarında terör örgütü PKK üyesi olmak ve propaganda yapmak suçundan kaydı bulunanların da olduğu suç örgütü üyelerinin, piyasaya yaklaşık 5 milyon lira değerinde sahte döviz ve Türk lirası sürdüğü tespit edildi.

ANKARA merkezli 20 ilde düzenlenen 'Benjamin' isimli sahte para operasyonunda 'Azat' kod adlı örgüt lideri Ensari V.'nin de aralarında bulunduğu 96 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün piyasaya yaklaşık 5 milyon lira sahte para sürdüğü tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu piyasaya sahte para süren bir suç örgütünün izine ulaştı. Ekipler, yaklaşık 1 yıllık teknik ve fiziki takibinin ardından 116 kişilik örgüte, 24 Eylül sabahı operasyon düzenledi.

Ankara merkezli 20 ilde özel harekatın da destek verdiği, yaklaşık 500 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 'Azat' kod adlı örgüt lideri Ensari V.'nin de aralarında bulunduğu 96 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 1 milyon lira sahte para, sahte para basımında kullanılan baskı makinesi, kesme makinesi, kimyasal sıvılar, kesime hazır tabaka şeklinde para kağıtları, çok sayıda hologram şerit, para dedektörü, sahte para tespit etmeye yarayan mavi ışık cihazı, 13 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. İfade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINA SAHTE PARA

Öte yandan 'sahte para' ismiyle kurdukları sosyal medya hesapları üzerinden müşteri çeken örgütün, verdikleri sahte paranın yüzde 30'unu gerçek para olarak istediği öğrenildi.

Örgütün sahte paraları ise müşterilerine kargo yoluyla ve tanımadıkları kişilerin kimlik bilgileriyle yolladıkları tespit edildi. Örgütün yurt dışına da sahte para gönderdiği, özellikle Irak ve Lübnan'dan gelen sahte dövizleri yabancı kişiler üzerinden piyasaya sürdüğü saptandı.

DOLARA 'BENJAMİN' DİYORLAR

Ayrıca ülkenin hemen hemen her ilinde faaliyet gösteren örgüt üyelerinin, bu oluşumdan faydalanarak sahte sikke satarak da gelir elde ettiği belirtildi. Örgütün sosyal medya üzerinden kurdukları oluşumla silah ticareti yaptığı da soruşturma dosyasında yer aldı. Polisin takibine takılmamak için şifreli dil kullanan örgüt üyelerinin dolara 'Benjamin' dediği, Türk Lirası için de 'halı', 'kumaş' ve 'çanta' gibi isimler kullandığı saptandı. Operasyonda bu nedenle 'Benjamin' ismi verildiği öğrenildi.

ÖRGÜT LİDERİ KENDİNİ PARA UZMANI OLARAK TANITMIŞ

Ayrıca sahte para basılan ev ile paraları piyasaya sürdükleri kıraathanenin bulunduğu sokakta gözcülerin olduğu tespit edildi. Örgüt lideri Ensari V.'nin kendini 'para uzmanı' olarak tanıttığı, müşterilerine piyasaya sürdüğü sahte paraların 2020 model para sayma makineleri ile eski ATM'lerden geçtiği vaadinde bulunduğu ifade edildi. Yapılan incelemede sahte paraların para sayma makineleri ile eski tip ATM'lerden geçtiği saptandı. Bu yöntemle örgütün piyasaya yaklaşık 5 milyon lira sahte para sürdüğü tespit edildi.

Etiketler : sahte para operasyonu 96 gözaltı Ankara merkezli 20 ilde
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