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EGM'den 'tedbir kararı reddi' iddiasına yalanlama
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06 Nisan 2021 Salı 22:44:00 - Güncelleme:06 Nisan 2021 Salı 23:02:00

EGM'den 'tedbir kararı reddi' iddiasına yalanlama

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinden sonra kadına şiddete ilişkin tedbir taleplerinin karakollar ve mahkemelerce reddedildiğine" yönelik haberdeki iddiaların doğrulanamadığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, Independent Turkish internet sitesinde yer alan haberde, bir hukukçunun somut kanıtlarla ortaya koyacağı bilgiler yerine duyumlarından hareketle, "karakollara başvuran kadınların 'Aile Mahkemesine başvuracaksınız' denilerek geri çevrildiği" iddiasına yer verildiği belirtildi.

"SOMUT OLAY BİLGİSİNE ULAŞILAMAMIŞTIR"

Bu iddianın somut gerçekliklerle çeliştiği ve Cumhuriyet'in köklü kurumlarının "duyumlara" göre itham edilmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilen açıklamada, "Habere bahis konuyla ilgili yapılan incelemelerde, İstanbul'da karakola başvuran kadınların 'Aile Mahkemesine başvuracaksınız' denilerek geri çevrildiği iddiasını doğrulayan herhangi bir somut olay bilgisine ulaşılamamıştır" ifadesi kullanıldı.

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin 19 Mart 2021'deki feshinden sonra 6284 sayılı kanun kapsamında meydana gelen 11 bin 727 olayda 3 bin 162 şiddet mağdur kadına 3 bin 865 koruyucu tedbir, 8 bin 388 şiddet uygulayan erkeğe 33 bin 374 önleyici tedbir kararı verildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Mağdurun, şiddet uygulayan kişiden şikayetçi olmadığı veya herhangi bir tedbir istemediği durumlarda dahi aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele birim amirleri tarafından her vaka ayrı ayrı ele alınmakta ve riskli olduğu tespit edilen vakaların takibi titizlikle yapılmaktadır" sözlerine yer verildi.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN VAR GÜÇLE ÇALIŞIYORUZ"

Türk polis ve jandarma teşkilatının kadınların her zaman yanında olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kimi zaman KADES uygulamasıyla tek dokunuşla kimi zaman Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri, Güven Masalarıyla teknolojik donanımı ve kapasitesiyle aile içi ve kadına yönelik şiddeti önlemek için var güçle çalışıyoruz. Unutmamalıyız ki suç ve ceza kanunlarla belirlenir, haklarımızın teminatı sözleşmeler değil, kanunlardır. Bize güvenmeye devam edin."

Etiketler : Emniyet Genel Müdürlüğü Türk polis EGM
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