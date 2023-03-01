EGM'den depremlere yönelik provokatif paylaşımlara ilişkin açıklama
Kaynak: IHA
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 147 kişinin gözaltına alındığını, 27'sinin ise tutuklandığını duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan bin 56 hesap yöneticisi tespit edildi, 606'sı hakkında adli işlem başlatıldı. 147 şahıs gözaltına alındı, 27 'si tutuklandı. Dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin kapatılması sağlandı." ifadelerini kullandı.
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