EGM'den Ankara Kuşu'nun paylaşımındaki iddialara yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Twitter'da "@ankara_kusu1" kullanıcı adına sahip kişinin, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik suçlayıcı ve hedef gösterici paylaşımına istinaden kamuoyunun bilgilendirilmesine gerek duyulduğu ifade edildi.

"TÜM İŞ VE İŞLEMLER HUKUKA UYGUN BİR ŞEKİLDE YAPILMIŞTIR"

Söz konusu Twitter hesabını yöneten O.Y'nin, Türk Ceza Kanunu'nun 213. maddesi uyarınca 1 Nisan 2020'de gözaltına alındığı, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı, 18 Ağustos 2020'de ise tahliye olmakla birlikte yargılanmasına devam edildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gözaltı sürecinden mahkeme sürecine kadar yapılan tüm iş ve işlemler hukuka uygun bir şekilde yapılmıştır. O.Y'nin iddiaları tamamen asılsız olduğu gibi devam eden yargılamayı etkilemeye yöneliktir. O.Y'nin söz konusu asılsız iddia ve isnatlarıyla ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzce adli merciler nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur."