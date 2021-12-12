EGM'den HDP'nin toplantısına suç duyurusu

EGM Terörle Mücadele Daire Başkanlığından HDP'nin toplantısına suç duyurusu
Kaynak: AA
Son dakika haberi: Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, HDP'nin İstanbul'da yaptığı kongrede, terör örgütü PKK'yı övücü sloganlar atılması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
EGM Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, HDP İstanbul İl Örgütünün 4. Olağan Kongresi'nde "terör örgütü elebaşını övücü sloganlar atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği" gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen HDP İstanbul İl Örgütünün 4. Olağan Kongresi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü emniyet tedbirleri aldı.
Kongre salonunda katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar atıldığını ve örgütsel marşların söylendiğini tespit eden Emniyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
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