VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den İtalya'ya taziye mesajı
EGM'den HDP'nin toplantısına suç duyurusu
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na elektrik vaadi tepkisi
Kovid-19 alarm seviyesi 3'ten 4'e yükseldi
Başörtüsü kararı! O kanunu değiştirdi
Bakan Çavuşoğlu, Bangladeşli mevkidaşı Momen ile görüştü
Taliban, Çin'den resmi tanınma istedi
Beşiktaş 5 maç sonra kazandı
Müslüman mezarlarına saldırı
Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde 'Türkiye'nin Markaları' konuşuldu
'Ranchera Müziğinin Kralı' hayatını kaybetti
Diyanet'ten T.C. iddialarına yalanlama
Son 24 saatte 17 bin 956 yeni vaka
Yüzbinlerce öğretmeni ilgilendiriyor! Bakan Özer tarih verdi
"Milli Teknoloji Hamlesi gençlerimizin azmiyle aleve dönüşüyor"
Hamas Hareketi mensubu 4 kişi silahlı saldırıda öldü
Kripto paralar piyasada
Formula 1 şampiyonu belli oldu
2022 yılı bütçe maratonu tamamlanacak
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kadir İnanır'dan haber var
Ünlü ressam evinde ölü bulundu
Mardin'de petrol keşfi coşkusu!
Bütçe görüşmelerinde Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar
12 Aralık 2021 Pazar 23:42:00 - Güncelleme:13 Aralık 2021 Pazartesi 00:34:00

EGM Terörle Mücadele Daire Başkanlığından HDP'nin toplantısına suç duyurusu

Kaynak: AA

ABONE OL

Son dakika haberi: Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, HDP'nin İstanbul'da yaptığı kongrede, terör örgütü PKK'yı övücü sloganlar atılması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

EGM Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, HDP İstanbul İl Örgütünün 4. Olağan Kongresi'nde "terör örgütü elebaşını övücü sloganlar atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği" gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen HDP İstanbul İl Örgütünün 4. Olağan Kongresi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü emniyet tedbirleri aldı.

Kongre salonunda katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar atıldığını ve örgütsel marşların söylendiğini tespit eden Emniyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Etiketler : terörle mücadele daire başkanlığı hdp terör örgütü pkk suç duyurusu cumhuriyet başsavcılığı
"Tiyatro kulübüne girmek için kavga ettim"

"Tiyatro kulübüne girmek için kavga ettim"
Kanunsuz Topraklar'a yeni yüz

Kanunsuz Topraklar'a yeni yüz
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
7 ay sonra yeniden ‘Güz Gülleri'

7 ay sonra yeniden ‘Güz Gülleri'
Boynunda servet yatıyor

Boynunda servet yatıyor
'Kripto'dan Ferrari çıktı

'Kripto'dan Ferrari çıktı
2022'de sürpriz mi yapacaklar?

2022'de sürpriz mi yapacaklar?
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
Tarihi sinemada tarihi film

Tarihi sinemada tarihi film

EN ÇOK OKUNAN HABERLER