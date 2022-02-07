07 Şubat 2022 Pazartesi 16:01:00 - Güncelleme:07 Şubat 2022 Pazartesi 16:02:00
EGM: "Girne açıklarında 528 kilogram kokain ele geçirildi"
Son Dakika Haberleri.. EGM:"Gine açıklarında birimlerimiz tarafından yapılan bilgi paylaşımı sonucu Türk bayraklı bir balıkçı teknesine düzenlenen operasyonda, 528 kilogram kokain ele geçirildi. "
EGM:"Gine açıklarında birimlerimiz tarafından yapılan bilgi paylaşımı sonucu Türk bayraklı bir balıkçı teknesine düzenlenen operasyonda, 528 kilogram kokain ele geçirildi. "