Eğitime kar engeli

Ankara

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında, 22 Aralık Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçedeki resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında 22 Aralık'ta eğitim öğretime bir günlük ara verildiği belirtildi.

Muş

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada ise kentte yoğun kar, elverişsiz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Meteorolojik sis, don ve çığ uyarısının da yapıldığı bildirilen açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 22 Aralık Çarşamba günü il genelinde, eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Artvin

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Artvin'in bazı bölgelerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve Murgul ilçesinde eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bu yerleşim yerlerinde, engelli veya hamile kamu çalışanlarının da bir gün izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

Zonguldak

Zonguldak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da kentte devam etmekte olan kar yağışının, gece saatlerinden itibaren don ve buzlanma ile ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz genelinde 'sadece taşımalı eğitim-öğretim kapsamındaki öğrencilerimiz için' eğitim öğretime 22 Aralık Çarşamba günü ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, valiliğin sosyal medya hesapları taklit edilerek sahte hesaplardan bu konuda yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği aktarıldı.

Bartın

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Aralıklarla devam eden kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 22 Aralık Çarşamba günü ilimiz merkez ve merkeze bağlı beldelerde ilk ve ortaokullar ile liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca il genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kastamonu

Devrekani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 22 Aralık Çarşamba günü ilçemizde eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

İnebolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada da "İlçemizdeki kar yağışı ve olumsuz hava nedeniyle 22 Aralık Çarşamba günü lise ve yaygın eğitim kurumları hariç tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Küre Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklar ve iş güvenliği nedeniyle Yatılı Bölge Okulu haricinde Küre Anadolu Lisesi, Cumhuriyet İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Küre Çok Programlı Lisesi öğrencileri için 22 Aralık Çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verilmiştir."

Şenpazar, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçesinde de okullarda eğitime ara verilmesi kararlaştırılmıştı.

Adana

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Aralık'ta eğitime verilen aranın 1 gün uzatıldığı bildirildi.

Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Tufanbeyli ilçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 22 Aralık Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Öte yandan ilçede elektrik kesintileri yaşandığı, getirilen 5 mobil jeneratörle bu sıkıntının aşılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Kahramanmaraş

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, olumsuz hava koşullarından dolayı enerji nakil kablolarının zarar görmesi nedeniyle Onikişubat, Afşin ve Andırın ilçelerindeki bazı okullarda elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. Elektrik kesintisi nedeniyle 22 Aralık'ta, Onikişubat'ta 3, Afşin'de 12, Andırın'da ise 2 okulda eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Öte yandan Nurhak ilçesinde de olumsuz hava koşullarından dolayı 4 okulda, eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Sinop

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Meteorolojik verilere göre bölgede olumsuz hava koşullarının devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle 22 Aralık Çarşamba günü kent merkezi ile Gerze, Erfelek, Dikmen ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca il genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ağrı

Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için çarşamba günü eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ağrı il merkezi, Taşlıçay, Patnos ve Tutak ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitime gören öğrenciler için de eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan Patnos ve Taşlıçay'da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu personelinin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için sorumluluk alanındaki bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Hakkari

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki iki köy okulunda; merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz kararıyla Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizde taşımalı eğitime, Çukurca ilçemiz Çığlı ve Akkaya köylerimizde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir."

Düzce

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının Yığılca ilçesinde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları göz önünde bulundurularak 22 Aralık Çarşamba Yığılca ilçesinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, halk eğitim kurslarına da bir gün ara verildiği kaydedildi.

Ardahan

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.

Bulut, bu nedenle Posof ilçesindeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime ara verildiğini belirtti.