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14 Temmuz 2022 Perşembe 14:35:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2022 Perşembe 14:35:00

Eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde yeni gelişme! Kulüp başkanı gözaltına alındı

Kaynak: Sabah

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Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker, Gelibolu'daki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü. Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Arıkan'ın dershaneler konusunda uzun süredir tehdit aldığı iddia edildi. Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili bir zanlı yakalandı. Şüphelinin özel okul ve kurs işletmecisi Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu öğrenildi. Akçekaya'nın cinayetle nasıl bir bağlantısı olduğu henüz netleşmedi.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

İlçeye bağlı Karainebeyli Köyü'nde önceki gece meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti:

Nazmi Arıkan, yaklaşık 5 yıl önce 500 dönüm üzerindeki arazisine büyük ve küçükbaş hayvan çiftliği kurdu.

30'a yakın çalışanının bulunduğu çiftlikte kendisine de müstakil bir ev yaptıran Arıkan, hafta sonları çiftlikte vaktini geçiriyordu. Arıkan, şoförü Şerif Eker ile birlikte bayramdan bir gün önce çiftliğe geldi.

Gece geç saatlerde veterineri ve şoförü Şerif Eker ile birlikte yemek yiyen Arıkan, saat 24.00 sularında uyumak için odasına çekildi. Veteriner çiftlikten ayrılırken şoförü Eker ise kendi odasına geçti.

Ancak sabaha karşı eve giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Arıkan ve Şerif Eker'i bıçaklayarak öldürüp evden ayrıldı. Ertesi gün Arıkan ve Eker'den haber alamaya çalışanları, çiftlik evine gitti.

Arıkan ve şoförü Şerif Eker'i kanlar içinde bulan çalışanlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Arıkan ile Eker'in defalarca bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

'YARDIMSEVERDİ, ÇOK SEVİLİYORDU'

Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cesetleri, otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Köy Muhtarı Ali Yıldırım yaptığı açıklamada, 10 yıldır bölgede bazı tarım arazilerini satın alan Arıkan'ın çevrede sevilen birisi olduğunu söyledi.

Arıkan'ın insanlara, köye çok faydasının dokunduğunu belirten Yıldırım, "Olay gece saatlerinde olmuş. Nazmi hocanın gece 24.00'e kadar telefon görüşmeleri varmış.

Gündüz çiftlik çalışanları Nazmi hocanın öğlen 12.00'ye kadar dışarı çıkmadığını fark edince gidip bakıyorlar. Baktıklarında o kötü manzarayla karşılaşıyorlar. İkisini de yerde yatar vaziyette görüyorlar" dedi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken yakınlarının verdiği ilk bilgiye göre Arıkan'ın dershaneler nedeniyle uzun süredir tehdit edildiği ileri sürüldü.

Öte yandan olay yerinden ve Gelibolu merkezde yapılan kamera görüntüleri incelemesinde bir kişinin otobüsle şehre geldiği ve köye gittiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DERSHANEYİ 100 ŞUBEYE ÇIKARDI

Nazmi Arıkan, Yozgat'ın Sorgun ilçesi Salur Köyü'nde doğdu. Burada birleştirilmiş sınıfta ilkokul ve ortaokul eğitimi aldıktan sonra Tokat Öğretmen Okulu'nu bitirerek sınıf öğretmeni oldu.

Daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsü'nde okuyarak fizik öğretmenliği diplomasını aldı. Bolu Öğretmen Okulu'nda bir yıl öğretmenlik yaptı ve ardından özel dershaneciliğe geçti. MEF Dershanesi'nde öğretmenlik yaparken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği'ni okudu.

Arıkan, 1996-1997 eğitim öğretim yılında Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi'ni devraldı. Tek şube olarak aldığı dershaneyi 2004 yılına kadar geçen sürede 100 şubeye çıkardı. Evli ve 2 çocuk babası Arıkan, 2011-2012 döneminden itibaren İstanbul başta olmak üzere farklı illerde özel okullar açtı.

EĞİTİMCİ NAZMİ ARIKAN VE ŞOFÖRÜNÜN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ BİR ZANLI YAKALANDI

Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförünün, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da yakalanan şüphelinin özel okul ve kurs işletmecisi Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu öğrenildi.

Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya'nın cinayetle nasıl bir bağlantısı olduğu henüz netleşmedi.

Cenazelerin de otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Etiketler : Nazmi Arıkan CİNAYET Şerif Eker
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