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11 Eylül 2020 Cuma 16:16:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 16:16:00

Eğitim-Bir-Sen harekete geçti! Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Kaynak: Star

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Katıldığı bir yayında İmam Hatip'lerle ilgili çirkin ifadeler kullanan Erol Mütercimler hakkında Eğitim-Bir-Sen de harekete geçti. Suç duyurusunda bulunuldu.

Eğitim-Bir-Sen, katıldığı televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklamada, ahlaki değerlerle ve toplumsal normlarla bağdaşmayan sahtekarlık, taciz ve tecavüz gibi suçları işleyen ahlaksızlar üzerinden kurumları yıpratmaya yönelik kara propaganda çabalarının büyük bir haksızlık olduğu belirtildi.

Erol Mütercimler'in imam hatiplilere yönelik sözlerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Ahlaki değerlerimizle ve toplumsal normlarımızla asla bağdaşmayan sahtekârlık, taciz, tecavüz gibi suçları işleyen, ahlaksızlar üzerinden kurumları yıpratmaya yönelik kara propaganda çabaları büyük bir haksızlıktır. Bu durumları, içinde taşıdığı art niyetini ifşa etmek ve fırsat olarak görmek de büyük bir ahlaksızlıktır.

Kişiliği bozuk, ahlaksız bir birey toplumun her katmanında, her kısmında, her yerde maalesef olabilmektedir. Erol Mütercimler’in katıldığı bir televizyon programında,“O imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekâr, cinsi sapık, ahlaksız” ifadelerini kullanması; bir tek ahlaksız üzerinden okullarımızı, kurumlarımızı, camiaları yaftalaması aymazlık ve büyük bir terbiyesizliktir. Hiç kimse, hele hele belli bir mevkiyi işgal eden ve mansıp sahibi biri, milyonların gözünün içine baka baka toplumsal vicdanı yaralayacak şekilde okullarımızı suç mahalliymiş gibi ilan etme hakkına sahip değildir. Bir kepazelik üzerinden kişisel tacizden kurumsal tacize geçiş yapma hadsizliğine asla müsamaha gösterilmemelidir.

Bireysel ahlak yoksunluğunun istenmeyen tezahürleri olarak okullarımızda, kurumlarımızda, sosyal hayatımızda görülen taciz veya istismar vakalarının, toplumsal sorumlulukla bağdaşmayan, ifade özgürlüğünü iftira özgürlüğüyle karıştıranlarca keyfî bir fütursuzlukla suçlunun dışında herkesi suçlayan bir edayla işlenmesi kabul edilemez.

Kötülük anormaldir, ahlaksızlık günahtır. Ahlaksız, hangi posta bürünmüş olursa olsun, mutlaka cezalandırılmalıdır. Sahtekâr birisinin oynadığı oyun ortaya çıkınca içinde bulunduğu yapıya ne kadar uzak olduğu çok net bir biçimde anlaşılmaktadır. Ancak kişilerin yaptıkları kötülükler bütün bir camiaya mal edilmemeli; evrensel bir ahlaki ve hukuki düstur olan suçun şahsiliği prensibi çerçevesinde ahlaksızlık kurumsal yaftalamaya dönüştürülmemeli, kurumsal itibar suikastına teşebbüs edilmemelidir.

Tecavüzcüyü, tacizciyi, kişiliğine bakmak yerine, kimliğine göre değerlendirip, kendi görüşüne yakınsa savunmaya, aklamaya, ancak farklı bir ideolojiye sahipse canla başla saldırmaya kalkanlar, en az suçlu kadar ahlaksızdır.

Eğitim-Bir-Sen olarak Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunduk.

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