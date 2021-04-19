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19 Nisan 2021 Pazartesi 15:41:00 - Güncelleme:19 Nisan 2021 Pazartesi 15:41:00

Ege'de Yunan-Fransız oyunu tutmadı! Türkiye provokasyonun hesabını sordu

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Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın Fransız araştırma gemisi ile Türk kıta sahanlığını ihlal etme girişimi, Türk Deniz Kuvvetleri'nin müdahalesi ile önlendi. Girit açıklarında Fransız araştırma gemisi ve Yunan savaş gemisinin Türk kara sularını ihlali konusunda Yunan ve Fransız Büyükelçileri cuma günü Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Yunan Medyasında yer alan habere göre Fransız araştırma gemisi L'Atalante, beraberinde Yunanistan'a ait savaş gemisi ile birlikte Girit Adasının güneydoğusunda Türk kıta sahanlığını ihlal etti.

Aynı haberlere göre iki gemi Türk savaş gemilerince bölgeden ayrılması için uyarıldı.

TRT Haber'in edindiği bilgiye göre, cuma günü ise iki ülkenin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Konu ile ilgili gerekli girişimlerde bulunuldu.

Etiketler : ege yunanistan fransa türkiye
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