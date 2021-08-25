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25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:01:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:30:00

Ege'de Türk balıkçı teknesine saldırı!

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Ege Denizi'nin uluslararası sularında avlanan Türk balıkçıların tekneleri, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin attığı taşlar nedeniyle zarar gördü.

Yunanistan Sahil Güvenliği, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, içerisinde 5 mürettebatı bulunan Türk balıkçı teknesine, taş ve plastik mermilerle saldırdı. Teknenin camları kırıldı.

Akdeniz ilçesi Karaduvar sahilinden hareket eden 3 tekne, uluslararası sularda dip trolü ile avcılık serbestliğinin bulunduğu 23 Ağustos'ta, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarına gitti.

Ege Denizi'nin uluslararası sularında avlanan Türk balıkçılar, burada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin tacizine uğradı.

Duruma bağırarak tepki gösteren balıkçıların tekneleri, Yunan ekiplerin attığı taşlar nedeniyle zarar gördü.

Balıkçılar, taciz anlarını ve teknelerinin kırılan camlarını cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

Balıkçılardan Gökay Demir, uluslararası sularda olmalarına rağmen Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin teknelerine saldırdığını belirtti.

Etiketler : Yunanistan Gökay Demir Sahil Güvenliği AYDIN DİDİM
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