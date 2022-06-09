Düşmana gözdağı... Milli silahlardan tam isabet

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09 Haziran 2022 Perşembe 08:45:00 - Güncelleme:09 Haziran 2022 Perşembe 08:45:00

Ege'de dev tatbikat! İzmir'de milli silahlarla tam isabet

Kaynak: AA

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Efes 2022 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gece faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberindeki ondan fazla ülkenin savunma bakanı ve genelkurmay başkanı ile TSK komuta kademesinin katılımıyla gerçekleştirildi. Hedefler Cirit, UMTAS, OMTAS uzun ve orta menzilli tanksavar füzeleri, ATAK helikopterleri ve Korkut hava savunma silah sisteminin de bulunduğu yerli ve milli silah sistemlerince tam isabetle vuruldu.

Efes 2022 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gece faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberindeki ondan fazla ülkenin savunma bakanı ve genelkurmay başkanı ile TSK komuta kademesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gece faaliyetleri kapsamında hedefler Cirit, UMTAS, OMTAS uzun ve orta menzilli tanksavar füzeleri, ATAK helikopterleri ve Korkut hava savunma silah sisteminin de bulunduğu yerli ve milli silah sistemleri tarafından tam isabetle vuruldu.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikatın gece safhası, Bakan Akar'ın, beraberindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanı ve genelkurmay başkanlarının yanı sıra TSK komuta kademesi ve Milli Savunma Bakan Yardımcıları ile alandaki yerini almasıyla başladı.

Jenerik bir senaryoyla yapılan tatbikatın gece faaliyetleri kapsamında, katılımcı ülke unsurlarından oluşan birleşik özel kuvvet timleri, denizden ve havadan sızma harekatı gerçekleştirdi.

Özel kuvvet unsurlarının bir kısmı paraşütle belirlenen alanlara inerken diğer kısmı denizden sızma harekatı yaptı. Bu kapsamda botların motorlarını kıyıya belli mesafede susturan su altı taarruz ve su altı savunma timleri, su altı engel ve sığ su mayınlarından sahili temizledi. Daha sonra amfibi aldatma harekatı ve amfibi keşif harekatı başlatıldı.

Gece görüş kabiliyetine sahip amfibi keşif bölüğü çıkarma yapılacak sahile yönelik keşif harekatı düzenledi. Harekatın ardından karartma uygulayarak sahile yaklaşan gemilerin kapak açmasının ardından zırhlı araçların ve personelin kıyıya çıkmasıyla deniz piyade unsurlarının çıkarma harekatı başarıyla tamamlandı.

Bu sırada, indirme bölgesinde belirlenen hedefler, ATAK helikopterlerinin ateşiyle vuruldu. Yerli ve milli üretim Cirit füzeleri ile tam isabetle gerçekleştirilen atışları, önce topçu ve havan, daha sonra ise F-16 atışları izledi.

-"UÇAN KALE"LER TATBİKAT BÖLGESİNDE

Gece faaliyetleri kapsamında hava hücum harekatı da gerçekleştirildi. ATAK helikopterlerinin eşlik ettiği "Uçan kale" olarak nitelendiren CH-47 Chinook helikopterleri, özel kuvvet unsurlarını belirlenen bölgeye indirdi. Hava hücum harekatının başarıyla tamamlanmasının ardından muharebe arama kurtarma görevi de icra edildi.

Seçkin gözlemci günü kapsamındaki gece faaliyetleri, hava savunma silahlarının atışlarıyla tamamlandı. Atış kapsamında, yerli ve milli üretim Korkut hava savunma sistemi, belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu.

- 37 ÜLKEDEN 11 BİN PERSONEL

Gece faaliyetleri başlamadan önce konuşan Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Efes 2022 Tatbikatı'nın 37 dost ve müttefik ülkeden görevlendirilen birlik ve unsurla yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve Fiili Atışlı Arazi olmak üzere tatbikatın iki bölüm halinde yapıldığını aktaran Sivri, "Efes Tatbikatı personel, silah, araç ve sistemlerin müşterekliği ve çeşitliliği de dikkate alındığında, uluslararası düzeyde benzerleri arasında önde gelen tatbikat olma özelliğini muhafaza etmektedir." diye konuştu. Tatbikatın fiili atışlı bölümüne ilişkin de bilgi veren Sivri şunları söyledi:

"Efes 2022 tatbikatının fiili atışlı bölümünde havadan ihbar kontrol uçağıyla birlikte, yerli ve milli savunma sanayimiz tarafından üretilen silahlı ve taaruzi insansız hava araçları, ATAK helikopterleri, lazer güdümlü Cirit, UMTAS, OMTAS uzun ve orta menzilli tanksavar füzeleri, Korkut hava savunma silah sistemi, otuz beş milimetre modernize edilmiş hava savunma topu, AZMİM amfibi zırhlı muharebe istihkam iş makinesi ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha aracına ilave olarak milli olarak inşa edilen TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar çıkarma gemileri, MİLGEM projesi kapsamında Ada sınıfı korvetler, Aydın sınıfı mayın avlama gemileriyle Gür sınıfı denizaltı gibi araç, silah, mühimmat ve sistemler fiilen kullanılmaktadır. Tüm bu gelişmelere paralel olarak Efes, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da muharebe sahasının canlandırılmasına, harbe hazırlık seviyesinin geliştirilmesine ve kapsamlı yaklaşım kültürünün oluşmasına önemli katkılar sağlayan, uluslararası düzeyde geniş katılımlı birleşik ve müşterek bir tatbikat serisi olma özelliğini sürdürecektir."

Bakan Akar, beraberindeki konukları ile tatbikatın yapıldığı Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ne CH-47 Chinook helikopterleri ile geldi. Faaliyet öncesi Savunma Sanayi Sergisi'ni de gezen Akar ve beraberindekiler, yerli ve milli üretim silah sistemlerine ilişkin bilgi aldı.

Efes 2022 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün ikinci kısmı, bugün yapılacak faaliyetlerle tamamlanacak.

Etiketler : Efes-2022 Seçkin Gözlemci Günü BİRLEŞİK Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Efes-2022 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
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