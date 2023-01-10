Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem!
Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 15,82 kilometre uzağında gerçekleşti. Deprem, İzmir ve çevresinden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.38'de merkez üssü Ege Denizi Midilli Adası olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 14,95 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 15,82 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Deprem, İzmir ve çevresinden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 10, 2023
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) -[15.82 km]Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2023-01-10
Saat:10:38:30 TSİ
Enlem:39.36 N
Boylam:26.261 E
Derinlik:14.95 km
Detay:https://t.co/U3NczehR2E@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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