Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem!
Kaynak: AA
Ege Denizi Girit Adası'nda 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.49'da merkez üssü Ege Denizi Girit Adası olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 13, 2023
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) -[320.78 km]Bodrum (Muğla)
Tarih:2023-08-13
Saat:10:49:38 TSİ
Enlem:35.554 N
Boylam:24.172 E
Derinlik:4.9 km
Detay:https://t.co/ibAqeegDnw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Muğla'nın Bodrum ilçesinin yaklaşık 320 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 4,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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