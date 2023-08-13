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13 Ağustos 2023 Pazar 11:09:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2023 Pazar 11:09:00

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem!

Kaynak: AA

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Ege Denizi Girit Adası'nda 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.49'da merkez üssü Ege Denizi Girit Adası olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinin yaklaşık 320 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 4,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Etiketler : ege denizi deprem girit adası afad
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