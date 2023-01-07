Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.39'da merkez üssü Midilli Adası olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 7, 2023
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) -[13.92 km]Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2023-01-07
Saat:09:39:29 TSİ
Enlem:39.374 N
Boylam:26.278 E
Derinlik:10.75 km
Detay:https://t.co/FXrnYfpW98@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 13,92 kilometre açığında meydana gelen deprem, 10,75 kilometre derinlikte gerçekleşti.