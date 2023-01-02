Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Ege Denizi Girit Adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesinin 212,75 kilometre uzağında gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.12'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 6,51 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 212,75 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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