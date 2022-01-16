Ege Denizi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA-DHA
Son Dakika Haberleri.. Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi, Yunanistan açıklarında saat 14:48'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin Gökçeada'ya mesafesinin 125.84 kilometre olduğu bildirildi.
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 125 kilometre uzaklıkta Ege Denizi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.48'de merkez üssü Ege Denizi olan 5.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 18,76 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 14.48'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. Deprem Çanakkale ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.
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