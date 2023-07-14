Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 25 şüpheli yakalandı
Kaynak: IHA
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan toplam 25 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Edirne'den Yunanistan'a kaçma girişiminde olan 25 terör örgütü şüphelisine operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin gerçekleştirdiği faaliyet çalışmaları çerçevesinde son 1 hafta içerisinde Yunanistan'a kaçmak isteyen 16'sı FETÖ/PDY, 4'ü PKK/KCK, 5 MLKP terör örgütü üyesi olmak üzere 25 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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