Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 25 şüpheli yakalandı

Edirne'den Yunanistan'a kaçma girişiminde olan 25 terör örgütü şüphelisine operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin gerçekleştirdiği faaliyet çalışmaları çerçevesinde son 1 hafta içerisinde Yunanistan'a kaçmak isteyen 16'sı FETÖ/PDY, 4'ü PKK/KCK, 5 MLKP terör örgütü üyesi olmak üzere 25 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.