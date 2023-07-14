Edirne'de "pehlivan 22" operasyonu kapsamında 25 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Kaynak: AA
Edirne'de düzenlenen "pehlivan 22" adı verilen operasyonda, kaçak 25 bin elektronik sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul yönüne giden M.Y'nin kullandığı tır otobanda durduruldu.
Tırdaki aramada, kaçak 25 bin elektronik sigara ele geçirildi.
Sürücü M.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, operasyona katılan ekiplere teşekkür etti.
- Edirne'de "pehlivan 22" operasyonu kapsamında 25 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi
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