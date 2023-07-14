VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Edirne'de "pehlivan 22" operasyonu kapsamında 25 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi
CHP belediyeciliğinde beklenen son: Mansur Yavaş, belediyeyi batırdığını itiraf etti
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı
İletişim Başkanı Altun'dan 15 Temmuz mesajı: Milletimizin yazdığı destanı unutmayacağız
UEFA'dan kötü haber: Bu kulüplere yaptırım uygulandı!
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destekleme ödemelerini bugün yatırılacağını açıkladı
14 Temmuz 2023 Cuma 17:23:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 17:23:00

Edirne'de "pehlivan 22" operasyonu kapsamında 25 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Edirne'de düzenlenen "pehlivan 22" adı verilen operasyonda, kaçak 25 bin elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul yönüne giden M.Y'nin kullandığı tır otobanda durduruldu.

Tırdaki aramada, kaçak 25 bin elektronik sigara ele geçirildi.

Sürücü M.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, operasyona katılan ekiplere teşekkür etti.

Etiketler : Edirne Kaçak sigara Edirne kaçak elektronik sigara operasyonu
İcardi'yle hedefi bir milyar

İcardi'yle hedefi bir milyar
Arabeskin devri bitmez

Arabeskin devri bitmez
Aşk-ı Memnu çok öğreticiydi

Aşk-ı Memnu çok öğreticiydi
Konserde dijital sanat gösterisi

Konserde dijital sanat gösterisi
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin

Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin
Arda gurur kaynağımız!

Arda gurur kaynağımız!
Ezgi aileye girdi

Ezgi aileye girdi
Dört yıllık aşkta mutsuz son

Dört yıllık aşkta mutsuz son

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX