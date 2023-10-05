Edirne'de DSİ, kanalda balık ölümleriyle ilgili inceleme yaptı
Kaynak: AA
Edirne'de sulama kanalında oksijensiz kalan çok sayıda balık öldü.
Abdurrahman Mahallesi Sulama Kooperatifince kullanılan sulama kanalının terfi havuzundaki balıkların yüzeyde hareketsiz durduğunu görenler, durumu DSİ. 111. Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
Bazı vatandaşların balıkların yemesi için havuza ekmek attıkları görüldü.
Havuza gelerek inceleme yapan yetkililer, ölen balıkların temizlenmesi için sulama kanalını işleten kooperatife talimat verdi.
Yetkililer, Meriç Nehri'nden pompayla çekilen suyla kanala ulaşan balıkların, su seviyesinin düşmesiyle terfi havuzunda toplandıklarını, su akışının durmasıyla da oksijensiz kalarak öldüklerini ifade etti.
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