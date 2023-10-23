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23 Ekim 2023 Pazartesi 15:14:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 15:14:00

Edirne'de deprem

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Edirne'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu

Edirne'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Etiketler : edirne deprem afad
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