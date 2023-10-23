Edirne'de deprem
Edirne'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu
Edirne'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 23, 2023
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Hisar, Filibe (Bulgaristan) -[168.06 km]Merkez (Edirne)
Tarih:2023-10-23
Saat:14:47:10 TSİ
Enlem:42.532 N
Boylam:24.591 E
Derinlik:7.66 km
Detay:https://t.co/9qqR3uStEF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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