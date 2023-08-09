VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Macron'a soğuk duş: Afrika'daki zirveye katılması yasaklandı
Yunanistan gözünü iki tarihe dikti!
MSB: 5 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı
Almanya'da camilere yönelik saldırılar Müslümanları tedirgin ediyor
Rusya'dan KKTC kararı: Konsolosluk hizmeti vermeye başlayacak
Trakya'da 7 ayda 126 hektar ormanlık alan yangınlarda zarar gördü
09 Ağustos 2023 Çarşamba 14:24:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 14:24:00

Edirne'de debisi düşen Tunca Nehri'nde çöpler ortaya çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

Edirne'de, Tunca Nehri'nin debisinin düşmesiyle dipte biriken ve akıntıyla gelen çöpler, gün yüzüne çıktı.

Edirne'de, Tunca Nehri'nin debisinin düşmesiyle dipte biriken ve akıntıyla gelen çöpler, gün yüzüne çıktı.

Yaz aylarında su akışının yavaşlamasıyla nehrin bazı bölümleri yosunla kaplandı. Bu bölümlerde biriken plastik ve cam atıklar kirlilik oluşturdu.

Nehrin debisi DSİ'nin Suakacağı istasyonundaki son ölçümde saniyede 9 metreküp olarak kaydedildi.

Akıntının durma noktasına geldiği nehirde, cam ve plastik atıkların yanı sıra sandalye ve benzeri atıklar dikkat çekti.

Kent sakinleri, nehri kirletenlere tepki göstererek çöplerin temizlenmesini istedi.

Mehmet Aysal, AA muhabirine nehir ve çevresindeki kirlilikten rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Doğanın ve çevrenin temiz tutulması gerektiğini dile getiren Aysal, "Alkol şişeleri ve plastik atıklar nehre atılıyor. Cam şişelerin kontrolsüz atılması bu sıcak havalarda yangına neden olabiliyor. Nehir kenarında güzel ağaçlık alanlar var, çöplerden dolayı yangın çıksa onlar da yok olur gider. Bu çöplerin temizlenmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ali Yılmaz ise nehir kenarında piknik yapan vatandaşların duyarlı olmalarını ve çöplerini doğaya atmamaları gerektiğini vurguladı.

Etiketler : Edirne Ali Yılmaz Tunca Nehri
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX