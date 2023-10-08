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08 Ekim 2023 Pazar 17:11:00 - Güncelleme:08 Ekim 2023 Pazar 17:11:00

Edirne'de çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Kaynak: AA

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Edirne'nin Köseömer köyü mevkisinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edirne'de otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

AA'da yer verilen habere göre, Avrupa Otoyolu'nun Köseömer köyü mevkisinde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bir saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında yaklaşık 10 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.

Öte yandan polis ve jandarma ekipleri, yangının araç trafiğini etkilememesi için önlem aldı.

Aynı bölgede geçtiğimiz ay çıkan yangın sonrası duman nedeniyle 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmiş, 2 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmıştı.

Etiketler : EDİRNE YANGIN MÜDAHALE
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