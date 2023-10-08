Edirne'de çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Edirne'de otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

AA'da yer verilen habere göre, Avrupa Otoyolu'nun Köseömer köyü mevkisinde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bir saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında yaklaşık 10 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.

Öte yandan polis ve jandarma ekipleri, yangının araç trafiğini etkilememesi için önlem aldı.