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04 Ağustos 2023 Cuma 17:36:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 17:36:00

Edirne'de araçta yapılan aramada 20 kilo kaçak çay ele geçirildi

Kaynak: IHA

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Edirne'de bir araçta yapılan aramada 720 kilo 350 gram kaçak çay ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları bir araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 36 çuval içinde toplam 720 kilo 350 gram kaçak Damiana çayı ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler H.Y. ve S.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Etiketler : edirne edirne operasyon kaçak çay
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