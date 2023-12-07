Edirne'de 7,4 ton sahte deterjan ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte toz ve sıvı deterjan üretilen bir işletmeye operasyon düzenlendi.

Depoda ve işletmeye ait araçta yapılan aramada paketlenmiş 7 bin 400 kilogram sahte deterjan, toz deterjan dolum makinesi, paketleme makinesi ve 2 terazi ele geçirildi.

Sahte deterjana el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.