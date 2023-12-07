VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Suudi Arabistan'da savaş uçağı, eğitim sırasında düştü: Mürettebat hayatını kaybetti
Borsa günü yükselişle kapattı
AYM, Can Atalay'ın ikinci başvurusunu 13 Aralık'ta görüşecek
Bakan Şimşek Merkez Bankası rezervlerindeki rekor artışı değerlendirdi
Edirne'de 7,4 ton sahte deterjan ele geçirildi
SEDDK, KOBİ'lere destek olmaya devam ediyor
07 Aralık 2023 Perşembe 18:18:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 18:18:00

Edirne'de 7,4 ton sahte deterjan ele geçirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Edirne'de polisin düzenlediği operasyonda 7 bin 400 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte toz ve sıvı deterjan üretilen bir işletmeye operasyon düzenlendi.

Depoda ve işletmeye ait araçta yapılan aramada paketlenmiş 7 bin 400 kilogram sahte deterjan, toz deterjan dolum makinesi, paketleme makinesi ve 2 terazi ele geçirildi.

Sahte deterjana el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Etiketler : edirne deterjan operasyon sahte deterjan sahte deterjan ele geçirildi operasyon Edirne polisi
Filistin için şarkı yaptı

Filistin için şarkı yaptı
2023'ün kazananı Simge oldu

2023'ün kazananı Simge oldu
Gişede 3 milyonu geçeriz

Gişede 3 milyonu geçeriz
Her şarkının anısı var

Her şarkının anısı var
Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı

Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı
500. kez perdeyi açacak

500. kez perdeyi açacak
28 yılda bir defile kaçırmadı

28 yılda bir defile kaçırmadı
Dönem projelerinde oynamak istiyor

Dönem projelerinde oynamak istiyor
Aşıklar Sri Lanka'da

Aşıklar Sri Lanka'da

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX