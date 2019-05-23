Edirne'de 335 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Enez, Meriç, İpsala, Havsa ve Uzunköprü ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde, İtalya, Burkina Faso, Libya, Yemen, Filistin, Mısır, İran ve Irak uyruklu 335 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

(AA)