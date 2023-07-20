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20 Temmuz 2023 Perşembe 09:59:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 09:59:00

Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Kaynak: AA

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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı yakalandı.

Sınır birlikleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan B.B, A.K. ve S.D'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.

Etiketler : edirne fetö şüpheli yunanistan fetullahçı terör örgütü
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