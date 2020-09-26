Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da fırtına uyarısı
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden sonra Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceğini duyurdu.
Marmara Bölgesi'nin batısında rüzgarın öğle saatlerinden sonra etkisini arttırması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına tahmin ediliyor.
Öğle saatlerinden sonra rüzgarın Marmara'nın batısındaki Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkisini arttırması öngörülüyor.
Rüzgarın, geceye kadar güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
- Başkan Erdoğan, Gaziantep'te konuşuyor
- Şanlıurfa'da Türk bayrağını indirmeye çalışmıştı! O şahıs tutuklandı
- PKK'nın finans kaynaklarına dev darbe: 1,7 ton esrar ele geçirildi
- Bakan Çavuşoğlu talimat verdi: Somalili Guled Abdi Türkiye'ye getiriliyor
- Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da fırtına uyarısı
- Dışişleri'nden Nijerya'daki saldırıya kınama