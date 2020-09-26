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26 Eylül 2020 Cumartesi 16:27:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 16:27:00

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da fırtına uyarısı

Kaynak: AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden sonra Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceğini duyurdu.

Marmara Bölgesi'nin batısında rüzgarın öğle saatlerinden sonra etkisini arttırması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden sonra rüzgarın Marmara'nın batısındaki Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkisini arttırması öngörülüyor.

Rüzgarın, geceye kadar güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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