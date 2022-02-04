VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: Camimiz tüm müminlere hayırlı olsun
Samsun'da Atatürk heykeline saldıranların ifadeleri ortaya çıktı: Alkollüydük
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu”
Kış Kartalı'na katılan F-16'larda füze detayı
Rusya'dan ABD'ye çok sert yanıt
Bakan Mahmut Özer açıkladı! Öğretmenlere 1310 TL artış
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Ukrayna eleştirisi
İçişleri Bakanlığı: 34 terörist teslim oldu
Türkiye'ye kara kıtadan sürpriz teklif
Artık bankaya gitmeye gerek kalmayacak
EPDK'dan elektrik fiyatlarıyla ilgili yeni karar!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çarpıcı itiraf!
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
DSÖ'den korkutan ifade! "Omicron'dan kaçış yok!"
Otomobil almak isteyenlere müjde!
Testi pozitif çıktı
Ağlayarak ifade verdi
Açılış Şahin'den kapanış Şıkel'den
Kışa merhaba partisi
Influencer aşkına
Hediye yerine bağış isteği
Barbaroslar'ın Şahsenem'i
Ağabeyini kaybetti
Özür dileyip söz verdi
04 Şubat 2022 Cuma 12:06:00 - Güncelleme:04 Şubat 2022 Cuma 12:06:00

e-Devlet'te yeni hizmet! Artık bankaya gitmeye gerek kalmayacak

Kaynak: AA

ABONE OL

"Murise ait mevduat-katılım fonu hesabı bulunan banka sorgulama" hizmeti e-Devlet Kapısı üzerinden hizmete girdi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "murise ait mevduat-katılım fonu hesabı bulunan banka sorgulama" hizmetinin e-Devlet Kapısı üzerinden verilmeye başlandığını bildirdi.

Koç, bu hizmetle birlikte, murise ait mevduat/katılım fonu bulunan banka hesaplarının artık gözden kaçmadan tespit edileceğini söyledi.

"Murise ait mevduat/katılım fonu hesabı bulunan banka sorgulama" hizmetine ilişkin bilgi veren Koç, "İlk etapta Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği tarafından, başvuranla muris arasında veraset ilişkisi kontrolü yapılıyor, sonrasında ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankalardan derlenen veriler üzerinden, başvuru sahibi vatandaşlara, mirasçısı oldukları kişilerin hangi bankada hesabının olduğu bilgisi sunuluyor. Bu hizmetle varisler artık mahkemeler veya Türkiye Noterler Birliğinden alınan veraset ilamları ile miras bırakanların (murislerinin) banka hesaplarını e-Devlet Kapısı üzerinde görebilecek." dedi.

Koç, söz konusu hizmetle miras bırakan kişinin hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu varsa sorgulama sonucunda bu bankaların listeleneceğini ifade etti.

Hizmet öncesinde varislerin bankalara ayrı ayrı müracaat ederek bu bilgiyi aldığına dikkati çeken Koç, şöyle konuştu:

"Murisin hangi bankalarda mevduat/katılım fonu hesabı bulunduğu bilgisi varisleri tarafından net olarak bilinmiyor. Bu yüzden murisin hesabının bulunduğu ancak varisleri tarafından varlığından haberdar olunmayan hesaplar gözden kaçabiliyor. Bu hizmetle murise ait tüm mevduat/katılım fonu hesapları kolaylıkla erişilebilir oldu."

Koç, bu hizmetin bir başlangıç olduğunu devamı niteliğinde çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

e-Devlet Kapısı hizmetlerinin hayatı kolaylaştırmasını amaçladıklarını ve bu doğrultuda hizmetleri geliştirmeye önem verdiklerini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Şüphesiz ki zaman çağımızda çok değerli. Bu hizmetimizle artık vatandaşımız banka banka gezmek durumunda kalmayacak ve zamandan tasarruf sağlayacak. Bu ve benzeri hizmetlerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakında varislerin işlemlerini kolaylaştıracak pek çok hizmet e-Devlet Kapısı'nda yer alacak, bu konuda çalışmalarımız devam ediyor."

Etiketler : Ali Taha Koç E DEVLET BANKA
Dijital Tarkan

Dijital Tarkan
Gece kuşuysanız gözleriniz riskte!

Gece kuşuysanız gözleriniz riskte!
Korel'den Esra'ya destek

Korel'den Esra'ya destek
Ponçiğe mektup

Ponçiğe mektup
Tülin Şahin'e mahkemeden ret

Tülin Şahin'e mahkemeden ret
Evlilik teklifi şaşkınlığı

Evlilik teklifi şaşkınlığı
Artık üç canım var

Artık üç canım var
'Masum ve Güzel'

'Masum ve Güzel'
Kıbrıs Türkü'nün mücadelesini yansıttık

Kıbrıs Türkü'nün mücadelesini yansıttık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER