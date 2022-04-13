'e-Devlet verileri sızdırıldı' iddiasına yalanlama

NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce (NVİGM), sosyal medyada yer alan 'e- Devlet verilerinin sızdığı, sızan veriler arasında kimlik fotoğrafları ve güncel adreslerin yer aldığı' iddiasının bir tür oltalama ve dolandırıcılık yöntemi olduğu belirtilerek, "Verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca NVİGM veri tabanlarında fotoğraflı çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır" açıklaması yapıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden, yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet teşkilatımız Siber ve İstihbarat birimlerince 3 ay önce yapılan operasyonların değerlendirilmesinde; bu tür paylaşımların bir oltalama ve dolandırıcılık yöntemi olduğu, aynı konuların yeniden gündeme getirilerek devlet büyüklerimize ait fotoğraf ve kişisel bilgilerin görüntü düzenleyici programlar vasıtasıyla çipli kimlik kartına yerleştirilip paylaşılmak suretiyle bir sızıntı olduğu görüntüsü verilmeye çalışıldığı görülmektedir" denildi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR'

İçişleri Bakanlığı'nca vatandaşları paniğe sevk eden asılsız haberleri yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı aktarılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Merkezi Nufüs İdaresi Sistemi (MERNİS) intranet (kapalı devre) çalışan, internet ortamına kapalı bir sistemdir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülmekte olan MERNİS'in de içinde bulunduğu tüm sistemler için her yıl sürekli ve düzenli olarak bağımsız farklı firmalara sızma testi yaptırılmaktadır. Yapılan testler sonucunda NVİGM'nin güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğu raporlanmış, ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca NVİGM veri tabanlarında fotoğraflı çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır. Devletin kurumlarına karşı güveni zedelemeye yönelik ve vatandaşlarımızı paniğe sevk eden bu tür asılsız haberleri yayan kişi ve kişiler hakkında Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır."

CUMHURBAŞKANLIĞI DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ'NDEN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden, yapılan detaylı kontrollerde e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir veri sızıntısına rastlanmadığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamada, dün ortaya atılan e-Devlet Kapısı veri sızıntısı iddialarının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekilerek, "Yapılan detaylı kontrollerde e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir veri sızıntısına rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

e-Devlet Kapısı'nın vatandaşlara yönelik nüfus, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı görseli, biyometri, aile, eğitim, çalışma veya sağlık verisi gibi verileri tutmadığı, bu verileri tutan sistemlere erişim sağlayan bir kapı niteliğinde olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Servis edilen sahte Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı görsellerinin, kamuoyunca bilinen bilgiler kullanılarak sahte kimlik kartı oluşturma uygulamaları vasıtasıyla üretildiği anlaşılmaktadır. Siber güvenliğin ana öznesi bireye yönelik alınabilecek tedbirler, ulusal siber güvenliğimizin temelini oluşturmaktadır. Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler en etkin koruma yöntemidir. Dijital altyapılarımızın güvenliği ve bireylere yönelik siber güvenlik farkındalığı çalışmalarında tüm kurumlarımız iş birliği içinde faaliyet yürütmektedir."