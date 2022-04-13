VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Et fiyatlarını etkileyecek karar!
'e-Devlet verileri sızdırıldı' iddiasına yalanlama
Kırgızistan ve Tacikistan sınır muhafızları çatıştı
Yatırımcılarından Elon Musk'a dava
Koronavirüs için güzel haber! Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Bir yemeğe 603 bin lira: Nasıl boğazından geçti?
"İstanbul mutabakatına bağlıyız"
İttifak fena karıştı!
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Pandemi, yeni epilepsi vakalarını ortaya çıkarabilir
Yenidoğan sünnetinin avantajları çok!
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -13 Nisan
Aşırı tuz tüketerek kendimizi zehirliyoruz
İftar ile sahur arasında 2 litre su içilmeli
Biden'dan New York'taki saldırıya dair açıklama
'Çağrı' filminin özel gösterimi yapıldı
Arızalanan kargo uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı
Bakan Çavuşoğlu, İrlandalı mevkidaşıyla görüştü
Pentagon: Kimyasal silah iddialarını inceliyoruz
Hollanda, Ruslara ait 6 yata daha el koydu
Rusya yanlısı olmakla eleştirilen ana muhalefet liderine gözaltı
Türkiye'de 6 bin 635 yeni vaka tespit edildi
Johnson ve Biden Ukrayna'ya yardımı görüştü
Putin, Ukrayna ile müzakerelerde yine çıkmaza girildiğini söyledi
13 Nisan 2022 Çarşamba 09:21:00 - Güncelleme:13 Nisan 2022 Çarşamba 09:21:00

'e-Devlet verileri sızdırıldı' iddiasına yalanlama

ABONE OL

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri, sosyal medyada yer alan 'e-Devlet verileri sızdırıldı' iddialarını yalanladı.

NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce (NVİGM), sosyal medyada yer alan 'e- Devlet verilerinin sızdığı, sızan veriler arasında kimlik fotoğrafları ve güncel adreslerin yer aldığı' iddiasının bir tür oltalama ve dolandırıcılık yöntemi olduğu belirtilerek, "Verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca NVİGM veri tabanlarında fotoğraflı çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır" açıklaması yapıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden, yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet teşkilatımız Siber ve İstihbarat birimlerince 3 ay önce yapılan operasyonların değerlendirilmesinde; bu tür paylaşımların bir oltalama ve dolandırıcılık yöntemi olduğu, aynı konuların yeniden gündeme getirilerek devlet büyüklerimize ait fotoğraf ve kişisel bilgilerin görüntü düzenleyici programlar vasıtasıyla çipli kimlik kartına yerleştirilip paylaşılmak suretiyle bir sızıntı olduğu görüntüsü verilmeye çalışıldığı görülmektedir" denildi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR'

İçişleri Bakanlığı'nca vatandaşları paniğe sevk eden asılsız haberleri yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı aktarılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Merkezi Nufüs İdaresi Sistemi (MERNİS) intranet (kapalı devre) çalışan, internet ortamına kapalı bir sistemdir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülmekte olan MERNİS'in de içinde bulunduğu tüm sistemler için her yıl sürekli ve düzenli olarak bağımsız farklı firmalara sızma testi yaptırılmaktadır. Yapılan testler sonucunda NVİGM'nin güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğu raporlanmış, ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca NVİGM veri tabanlarında fotoğraflı çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır. Devletin kurumlarına karşı güveni zedelemeye yönelik ve vatandaşlarımızı paniğe sevk eden bu tür asılsız haberleri yayan kişi ve kişiler hakkında Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır."

CUMHURBAŞKANLIĞI DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ'NDEN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden, yapılan detaylı kontrollerde e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir veri sızıntısına rastlanmadığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamada, dün ortaya atılan e-Devlet Kapısı veri sızıntısı iddialarının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekilerek, "Yapılan detaylı kontrollerde e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir veri sızıntısına rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

e-Devlet Kapısı'nın vatandaşlara yönelik nüfus, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı görseli, biyometri, aile, eğitim, çalışma veya sağlık verisi gibi verileri tutmadığı, bu verileri tutan sistemlere erişim sağlayan bir kapı niteliğinde olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Servis edilen sahte Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı görsellerinin, kamuoyunca bilinen bilgiler kullanılarak sahte kimlik kartı oluşturma uygulamaları vasıtasıyla üretildiği anlaşılmaktadır. Siber güvenliğin ana öznesi bireye yönelik alınabilecek tedbirler, ulusal siber güvenliğimizin temelini oluşturmaktadır. Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler en etkin koruma yöntemidir. Dijital altyapılarımızın güvenliği ve bireylere yönelik siber güvenlik farkındalığı çalışmalarında tüm kurumlarımız iş birliği içinde faaliyet yürütmektedir."

Etiketler : NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Dijital mecralar Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
Demet Evgar kadınların yanında!

Demet Evgar kadınların yanında!
Rusya'dan S-300 açıklaması: Roketlerle vurduk

Rusya'dan S-300 açıklaması: Roketlerle vurduk
PolisiYe dönüş

PolisiYe dönüş
Estetiği yaptırdıkça yaptırası geliyor

Estetiği yaptırdıkça yaptırası geliyor
‘Aman'lı tekli

‘Aman'lı tekli
Barış Akarsu'nun hayatını oynayacak

Barış Akarsu'nun hayatını oynayacak
Aşka yeşil ışık

Aşka yeşil ışık
Aslı aileye girdi

Aslı aileye girdi
İmkansız Saadet

İmkansız Saadet

EN ÇOK OKUNAN HABERLER