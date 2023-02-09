e-Devlet Kapısı üzerinden bağış imkanı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, depremzedeler için kan bağışı ve nakdi yardım yapacak vatandaşlara yönelik iki yeni hizmeti e-Devlet Kapısı'nda kullanıma açtı. Vatandaşlar, AFAD'a ve Türk Kızılay'a ait iki ayrı "Deprem Bağış Kampanyası" hizmetiyle kredi kartlarını kullanarak e-Devlet Kapısı üzerinden bağışta bulunabilecek. e-Devlet Kapısı, bağış yapmak isteyenlere, ödeme aşamasında üç boyutlu güvenlik sistemi (3D Secure) koruması da sağlayacak.

