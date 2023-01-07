E-3A AWACS Türkiye semalarında! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar ile NATO'ya ait E-3A AWACS tarafından uçuş görevi icra edildiği bildirildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar ile NATO'ya ait E-3A AWACS tarafından uçuş görevi icra edildi.
E-3A AWACS TÜRKİYE SEMALARINDA
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Düzenli olarak yapılan NEXUS ACE Eğitimleri kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarımız ile NATO'ya ait E-3A AWACS tarafından uçuş görevi icra edildi. NEXUS ACE, muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir" ifadelerine yer verildi.
- E-3A AWACS Türkiye semalarında!
- Başkan Erdoğan müjdeyi bu sözlerle duyurdu
- "Türkiye'nin düşmanlığı çok tehlikelidir"
- Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
- TBMM Başkanı Şentop: Türkiye var olduğu müddetçe, Batı Trakya Türklerinin yanındayız
- "Ülkemizi büyütme, güçlendirme yolunda ilerleyeceğiz"