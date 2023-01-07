E-3A AWACS Türkiye semalarında!

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar ile NATO'ya ait E-3A AWACS tarafından uçuş görevi icra edildi.



E-3A AWACS TÜRKİYE SEMALARINDA

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Düzenli olarak yapılan NEXUS ACE Eğitimleri kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarımız ile NATO'ya ait E-3A AWACS tarafından uçuş görevi icra edildi. NEXUS ACE, muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir" ifadelerine yer verildi.