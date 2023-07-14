İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası organize suç örgütlerine yönelik 2 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 18 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

ULUSLARARASI ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK 2️⃣ FARKLI İLDE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA



1️⃣8️⃣ GÖÇMEN KAÇAKÇISI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI❗️



��1️⃣ Göçmen kaçakçası organizatörlerinin faaliyetlerini tespit eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz, Sahil Güvenlik... pic.twitter.com/xC3blmMAOQ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 14, 2023

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. Operasyonu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyorum. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçısı organizatörleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.