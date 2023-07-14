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14 Temmuz 2023 Cuma 11:15:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 11:15:00

Göçmen kaçakçılığına geçit yok! Bakan Yerlikaya: 18 kaçak göçmen organizatörü yakalandı

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Uluslararası organize suç örgütlerine yönelik 2 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 18 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası organize suç örgütlerine yönelik 2 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 18 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. Operasyonu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyorum. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçısı organizatörleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.
Etiketler : İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Düzensiz göç ve göçmen kaçakçısı organizatörler
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