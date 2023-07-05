Düzensiz göçle mücadele sürüyor: 168 organizatör tutuklandı
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 168 göçmen kaçakçısı organizatörünün tutuklandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele, Asayiş ve KOM daire başkanlıklarının koordinasyonunda, Van-İran sınır hattında, göçmen kaçakçılığı suçunu organize olarak işleyen suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonda 280 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Bunlardan 168'i tutuklandı, 112'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu düzenleyen jandarmamızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadesini kullandı.
- Eski milletvekillerine ait fezlekeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında
- Diyarbakır'da deprem soruşturması için kapsamlı bilirkişi raporu hazırlanacak
- Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
- Başkentte temizlik ve hijyen ürünleri üreten iş yerinde patlama
- Rize-Artvin Havalimanı'nı haziranda 87 bini aşkın yolcu kullandı
- İstanbul'da bazı açık alanlarda nargile içilmesi yasaklandı