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05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:57:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:57:00

Düzensiz göçle mücadele sürüyor: 168 organizatör tutuklandı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 168 göçmen kaçakçısı organizatörünün tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele, Asayiş ve KOM daire başkanlıklarının koordinasyonunda, Van-İran sınır hattında, göçmen kaçakçılığı suçunu organize olarak işleyen suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 280 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Bunlardan 168'i tutuklandı, 112'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu düzenleyen jandarmamızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadesini kullandı.

Etiketler : Bakan Yerlikaya Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı İnsan Ticareti ile Mücadele Van-İran sınır hattı
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