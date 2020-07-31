Düzenleme sonrası Bahçeli'den ilk Twitter paylaşımı!

Bahçeli, Süper Lig'e yükselen Karagümrük'ü tebrik etti. Bahçeli, "Zafer ayında zaferle Süper Lige yükselen Fatih Karagümrük Spor’a başarılar diliyorum. Başta kulüp başkanı Süleyman Hurma olmak üzere, teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ı hedef alan alçak paylaşımın ardından Twitter'dan bir daha mesaj paylaşmayacağını bildirmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan sosyal medya düzenlemesinin ardından Twitter'dan ilk paylaşımını yaptı.

KARAGÜMRÜK'E SÜPER LİG TEBRİĞİ

Bahçeli, Süper Lig'e yükselen Karagümrük'ü tebrik etti. Bahçeli, "Zafer ayında zaferle Süper Lige yükselen Fatih Karagümrük Spor'a başarılar diliyorum. Başta kulüp başkanı Süleyman Hurma olmak üzere, teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ALBAYRAK ÇİFTİNİ HEDEF ALAN ALÇAK PAYLAŞIM SONRASI TWİTTER'DAN MESAJ PAYLAŞMAMA KARARI ALMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ı hedef alan alçak paylaşımın ardından Twitter'dan bir daha mesaj paylaşmayacağını bildirmişti.