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10 Temmuz 2023 Pazartesi 15:23:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 15:23:00

Düzce'de sel nedeniyle tek katlı ev yıkıldı

Kaynak: AA

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Düzce'de sağanağın ardından debisi yükselen dere yatağındaki tek katlı ev ve ahır yıkıldı.

Kentte iki gün süreyle etkisini gösteren kuvvetli yağışın ardından merkeze bağlı Fındıklı Aksu köyünden geçen Aksu Deresi'nde taşkın yaşandı.

Debisi yükselen akarsuyun yakınındaki Kadir Efiloğlu'na ait tek katlı ev ile ahır, şiddetli akıntıya dayanamayarak yıkıldı.

Ailenin, yetkililerin yaptığı uyarılar dolayısıyla ikametten çıkmış olmasının, can kaybını önlediği olayda, eşyalar sel sularına kapıldı veya enkaz altında kaldı.

Ev ve ahırın yıkıldığı anlar, aile üyelerinden biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Etiketler : düzce sağanak yağış sel
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