Düzce'de sel nedeniyle tek katlı ev yıkıldı
Kaynak: AA
Düzce'de sağanağın ardından debisi yükselen dere yatağındaki tek katlı ev ve ahır yıkıldı.
Kentte iki gün süreyle etkisini gösteren kuvvetli yağışın ardından merkeze bağlı Fındıklı Aksu köyünden geçen Aksu Deresi'nde taşkın yaşandı.
Debisi yükselen akarsuyun yakınındaki Kadir Efiloğlu'na ait tek katlı ev ile ahır, şiddetli akıntıya dayanamayarak yıkıldı.
Ailenin, yetkililerin yaptığı uyarılar dolayısıyla ikametten çıkmış olmasının, can kaybını önlediği olayda, eşyalar sel sularına kapıldı veya enkaz altında kaldı.
Ev ve ahırın yıkıldığı anlar, aile üyelerinden biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
- Sahte belgeyle "askeri öğrenci olamaz" raporu veren hekimlerin yargılandığı davada karar
- Filistin, İsrail'in "Filistin yönetimi için kolaylıklar" şeklindeki kararlarını reddetti
- THY'den dolandırıcılık amaçlı paylaşım uyarısı
- Fahrettin Altun, CHP'li vekillere açtığı davalardan 25 bin TL tazminat kazandı
- İzmir'de, AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan silahlı saldırıya uğradı
- Karabük-Zonguldak kara yolu, tek yönlü ulaşıma açıldı