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10 Temmuz 2023 Pazartesi 07:40:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 07:40:00

Düzce'de sel felaketi! Bine yakın araç tahliye edildi

Kaynak: IHA

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Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrasında Melen Çayı taştı. Bölgede bine yakın araç tahliye edildi.

Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrasında Melen Çayı taştı. Taşkın sebebiyle küçük Sanayi Sitesi ve Galericiler Sitesi'nde bulunan yaklaşık 1000 araç tahliye edildi.

Düzce'de sağanak yağış sonrasında Melen Çayı taştı. Taşkının meydana geldiği yerlerde işletme sahibi olan vatandaşlar ise harekete geçti. Küçük Sanayi Sitesi ve Galericiler Sitesi içerisinde bulunan yaklaşık 1000'e yakın araç bölgeden tahliye edildi. İşletmelerin sular altında kaldığı bölgede tüm araçların çekildiğini belirten Galerici İhsan Açıkgöz, "Öncelikle Düzcemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehrimizde çok yoğun bir yağış vardı. Derelerin debisinin artmasına neden oldu. Melen Deresi de taştı. Şu anda bulunduğumuz konum Galericiler Sitesi. Düzce belediyesi ekipleri bölgede yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Galericiler olarak bizler de araçlarımızı korumak için bölgeden araçlarımızı tahliye ettik. İşletmelerimiz sular altında kaldı. Sabaha kadar burada bekleyeceğiz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Düzce AFAD ekipleri AFAD sel
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