Düzce'de Kılıçdaroğlu'na Demirtaş tepkisi

Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu alanın tam karşısına Demirtaş pankartı asıldı: Söylesene bu meydanda serbest bırakacağım diye
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu iktidara gelmesi halinde "6-8 Ekim olayları"nın azmettiricisi terör destekçisi eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağının sözünü vermişti. Düzce'de az bir katılımın olduğu mitingde hüsrana uğrayan Kılıçdaroğlu, burada beklemediği bir pankartla karşılaştı. Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı alanın tam karşısına "Söylesene bu meydanda! Düzceli çocuklarımızı şehit eden HDPKK'nın eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı ben iktidara gelirsem serbest bırakacağım diye." yazılı bir pankart asıldı.
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında geçtiğimiz gün Düzce'ye gitti. Kılıçdaroğlu'nun Düzce'de miting yaptığı alanın tam karşısına dikkat çeken bir pankart asıldı.
DÜZCE'DE KILIÇDAROĞLU'NA DEMİRTAŞ TEPKİSİ
Miting alanına asılan pankartta şu ifadeler yer aldı:
"Söylesene bu meydanda! Düzceli çocuklarımızı şehit eden HDPKK'nın eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı ben iktidara gelirsem serbest bırakacağım diye."
Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması halinde 37 kişinin yaşamını yitirdiği 6-8 Ekim olaylarının faili Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağının sözünü vermişti.
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