VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını 100 yeni kütüphaneyle karşılıyoruz
"Kütüphanemiz kültür, sanat ve spora kadar çok farklı başlıklarda zengin etkinliklere ev sahipliği y...
185 milyon liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak
Dünya çapında rezillik: "Türkiye İsveç'i azarladı!"
İran'dan kritik açıklama! Türkiye'ye Suriye mesajı!
184 milyon 968 bin 632 liralık tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarıldı
Bedelli askerlik ücreti ve kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Hamilelik soruları utandırdı
İstanbul'daki devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 113 zanlı adliyede
Tuzla'da kazı çalışmasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 1 işçi yaralandı
Kraliçe geliyor
Düzce'de hak sahibi depremzedeler için yapılacak konutlara yönelik çalışmaları sürüyor
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 16'ya düştü
Minik Beren'in Porto Rico başarısı
NATO, Romanya'ya AWACS uçakları gönderiyor
Savaş ve ekonomik krizle boğuşan Yemen'de yüzlerce kişi gözlerini kaybetme tehdidi altında Savaş ve ...
Çanakkale'den Bulgaristan ve Türk cumhuriyetlerine fidan ihracatı devam ediyor
Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Lefter Küçükandonyadis kabri başında anıldı
MKE Ankaragücü Kulübünden, Beşiktaş maçı biletleriyle ilgili açıklama
Laçın Koridoru'nun önemi
Tezhip sanatının ustası: Fatma Rikkat Kunt
Yeşilçam'ın gülümseyen yüzü: Nubar Terziyan
Bakan Kasapoğlu: Türk futbol ekolünü, Türk futbolu oyun tarzını inşa etmeliyiz
İsveç hükümeti, Türkiye'ye 4 kişinin iadesinin reddine dair mahkeme kararını aralık ayında onayladı
13 Ocak 2023 Cuma 14:27:00 - Güncelleme:13 Ocak 2023 Cuma 14:27:00

Düzce'de hak sahibi depremzedeler için yapılacak konutlara yönelik çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Düzce'de 23 Kasım'da yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından evleri ağır hasar görmesi nedeniyle konteynere yerleştirilen vatandaşlar için yapılacak konutlara ilişkin yer tespiti ve hak sahipliği konusunda yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kentte 23 Kasım'da merkez üssü Gölyaka olan 5,9 büyüklüğündeki depremde 95 kişi yaralandı, 823 konut, 96 iş yeri, 42 cami ve bağımsız bölüm (ahır, depo) olmak üzere toplamda 961 yapı ağır hasar gördü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından "acil yıkım" kararı verilen 961 yapıdan 480'inin yıkımı gerçekleştirildi.

Depremden zarar görenlere kira ve hasar yardımı olarak 230 milyon 157 bin lira destek sunulurken, Gölyaka ve Çilimli ilçeleri başta olmak üzere çeşitli noktalara AFAD tarafından 484 konteyner yerleştirildi. Bunlardan 432'si yaşam alanı, 52'si de cami, mescit ve geçici iş yeri olarak kullanılıyor.

Konteyner kentlerde kalan depremzedeler arasından belirlenecek hak sahipleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem yönetmeliğine ve bölge mimarisine uygun yeni konutlar inşa edilecek.

Yer tespiti ve hak sahipliği konusunda yürütülen çalışmalar sürerken, konutların en kısa sürede yapılıp teslim edilmesi planlanıyor.

"Zararlar zaman içerisinde hızlı şekilde giderildi"

Vali Cevdet Atay, AA muhabirine, depremin ardından yaraların hızla sarılması için olağanüstü gayret sarf edildiğini söyledi.

Depremde can kaybının olmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan Atay, ev ve iş yerlerinde meydana gelen zararların zaman içerisinde hızlı şekilde giderildiğini bildirdi.

Hak sahipliği konusunda ilgili birimlerin, AFAD'ın çalıştığını aktaran Atay, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri hasar tespitlerini yaptı. Net sonuçlar şu an il genelinde askıya çıktı. Vatandaşlarımız kendileriyle alakalı konuda yargı yolu açık olmak üzere gerekli işlemlerini takip edecekler." dedi.

Atay, Gölyaka ve Çilimli'de toplu konteyner alanları olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Köylerimize, mahallelerimize vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre konteynerlerimizi dağıttık. Şu an insanlarımız onların içerisinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu konteynerde oturan vatandaşlarımızdan hak sahipliği kazananların evleri inşallah hızlı şekilde yapılacak. Onlar da konteynerlerden kısa sürede kendi evlerine geçmiş olacaklar."

Yapıların deprem yönetmeliğine göre yapılmasının can kaybının önüne geçtiğini vurgulayan Vali Atay, şu uyarılarda bulundu:

"Hem deprem hem sel veya herhangi bir afette vatandaşın bilinci, toplumun duyarlılığı çok önemli. Vatandaşın sel için dere kenarına ev, konut yapmaması ve burada yaşamaması önem arz ediyor. Bu konut ve yaşam alanlarını başka yerlere taşımak suretiyle tedbirlerimizi alıyoruz. Burada mevsim ve yağış rejimlerinde değişiklikler oluyor. Bunları hiçbir zaman göz ardı etmemeleri, akılda tutmaları gerekiyor. 5 ayda yağacak yağmur 2-3 gün içerisinde yağıyor, bunları yaşadık. Dikkatli ve tedbirli olmamız gerekiyor."

"Allah devletimizden razı olsun, şu anda rahatız, iyiyiz"

Konteynerde yaşayan Necdet Öztürk, "Bir ay oldu, Allah devletimizden razı olsun, zamanında yetiştirdi. Şu anda rahatız, iyiyiz. Evimiz ağır hasarlıydı. Yıkım kararı alındı ve yıkıldı. Konteynerde rahatım, burada herhangi bir sıkıntım yok." diye konuştu.

Depremin ardından evlerinin kentsel dönüşümde yıkıldığını anlatan Abdullah Yüce ise "Bu nedenle buraya yerleştik, gayet iyi oldu. Çok memnunum, gayet güzel ve disiplinli, temiz bir yer. Hizmetlerden memnunuz, bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Gölyaka Konteyner Necdet Öztürk
Estetik açıklaması

Estetik açıklaması
Meğer her şey kurguymuş

Meğer her şey kurguymuş
Anne özlemi dinmiyor

Anne özlemi dinmiyor
Doğulu kardeşlerin şovu

Doğulu kardeşlerin şovu
Ebru Destan fotoşopla 20 yaş gençleşti

Ebru Destan fotoşopla 20 yaş gençleşti
Lily iki yaşına bastı

Lily iki yaşına bastı
Güzelliğini annesinden almış

Güzelliğini annesinden almış
Mihran Ela hastanelik oldu

Mihran Ela hastanelik oldu
Yatırımları çantaya değil gayrimenkule

Yatırımları çantaya değil gayrimenkule

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX