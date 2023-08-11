Düzce'de depoda çıkan yangın hasara sebep oldu
Kaynak: AA
Düzce'de düğün, sünnet ve toplu organizasyon firmasının depo olarak kullandığı binada çıkan yangın hasara yol açtı.
Merkeze bağlı Gürcü Çiftlik köyünde, Musa E'ye ait depo olarak kullanılan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesinin ardından çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.
Yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi.
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