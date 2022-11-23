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23 Kasım 2022 Çarşamba 04:39:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 04:39:00

Düzce'de 5.9 büyüklüğünfe deprem

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve Ankara'da da hissedildi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Etiketler : deprem düzce son dakika
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