Düzce'de 5.9 büyüklüğünfe deprem
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve Ankara'da da hissedildi.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
- Düzce'de 5.9 büyüklüğünfe deprem
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