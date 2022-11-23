Düzce'de 5.9 büyüklüğünfe deprem

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.