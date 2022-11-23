Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem... Can kaybı yok, 1'i ağır 22 yaralı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem İstanbul, Ankara, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli ve Edirne'de hissedildi.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI: YARALANMA YA DA ÖLÜM HABERİ YOK

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, NTV canlı yayınında "Yaralanma ya da ölüm haberi yok" açıklamasında bulundu.

VALİ YERLİKAYA: İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ, TAKİP EDİYORUZ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre saat 04.08'de Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" dedi.

ARTÇI DEPREMLER YAŞANIYOR

AFAD'ın aktardığını bilgiye göre, depremin ardından 45 artçı deprem daha yaşandı. Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

KONTROL AMAÇLI ELEKTRİK KESİNTİSİ UYGULANDI.

AFAD, bölgede kontrol amaçlı elektrik kesintisi uygulaması yapıldığını açıkladı. AFAD vatandaşları paniğe kapılmamaları konusunda uyardı.

Deprem bölgesinde ilk saatlerde yapılan kesintilerin ardından kente elektrik verildiği bilgisi paylaşıldı.

DÜZCE VE SAKARYA'DA EĞİTİME BİR GÜNLÜK ARA

Düzce Valisi Cevdet Atay kentte tedbir amaçlı eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Öte yandan Sakarya'da da eğitime 1 gün ara verildi.

SAHA TARAMALARINDA CAN KAYBI TESPİT EDİLMEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "5.9 büyüklüğündeki depremin merkezi olan Düzce Gölyaka ilçemizde yapılan tüm taramalarda can kaybı bilgisi yoktur. AFAD, Jandarma ve Emniyet, tüm ekiplerimizin taramaları devam ediyor." açıklamasında bulundu. Bölgede bazı binalarda kısmi çöküntüler yaşandı.

1'İ AĞIR 22 KİŞİ YARALANDI

Depreme ilişkin bilgi veren Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadı " 22 yaralımız var, 1'inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. " ifadelerini kullandı.

EGM'DEN ASAYİŞ AÇIKLAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden depreme ilişkin "Düzce'de saat 04.08'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimizle sahadayız. Depremden kaynaklı saha taramalarını yapıyoruz. Yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık" açıklamasında bulunuldu.