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15 Ekim 2023 Pazar 20:07:00 - Güncelleme:15 Ekim 2023 Pazar 20:07:00

Düzce, 3.9 ile sallandı

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AFAD, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">#DEPREM<br>Büyüklük:3.9 (Mw)<br>Yer:Gölyaka (Düzce)<br>Tarih:2023-10-15<br>Saat:19:57:33 TSİ<br>Enlem:40.776 N<br>Boylam:31.005 E<br>Derinlik:5.39 km<br>Detay:https://t.co/HOSVI4Ih4s@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi</p>&mdash; AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 15, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Etiketler : deprem Gölyaka afad
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