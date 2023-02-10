VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Depremden 17 saniye önce görülen esrarengiz olay
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından yıkılan binalara ilişkin açıklama
Duygusal teşekkür! Kurtarma ekibindeki askerin elini öptü
AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman: Çiçek kokulu ablamı, sırdaşım abim dahil 11 yakınımı kaybettim
Özbekistanlı ekipler, Hatay'da 13 kişiyi enkaz altından kurtardı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Berlin Büyükelçiliğindeki taziye defterini imzaladı
Suriye'de can kayıpları 3 bin 384'e yükseldi
Sanayicilerin deprem bölgesine yönelik yardımları aralıksız sürüyor
Yusuf bebek ile ağabeyi depremin 105'inci saatinde kurtarıldı
Depremden 104 saat sonra kurtarılan uzman çavuş Kur'an-ı Kerim okudu
Suudi Arabistan 104 ton yardım malzemesi taşıyan 3'üncü uçağını Türkiye'ye yolladı
Almanya Cumhurbaşkanı taziye defterini imzaladı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de can kayıpları 3 bin 384'e yükseldi
TOBB deprem bölgesine 392 tır ile yardım malzemesi ulaştırdı
Enkaz altında simit isteyen çocuk, kendisini kurtaran ekiplere sarıldı
Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi
Türk Kızılaydan "kan bağışı" için kritik çağrı
Asrın felaketinde, dünyaca ünlü isimlerin Türkiye'ye desteği sürüyor
Adalet Bakanlığından köylerdeki defin işlemleri için açıklama
TBB'den depremlerde yıkılan binaların sorumluları hakkında suç duyurusu
BM, "asrın felaketi"nden etkilenen 500 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor
Fransa'nın Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu söyledi
Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 10 kişi tutuklandı
İskenderun'daki Arzu Apartmanı'nın enkazından 6 kişilik aile 102 saat sonra kurtarıldı
10 Şubat 2023 Cuma 14:35:00 - Güncelleme:10 Şubat 2023 Cuma 14:35:00

Duygusal teşekkür! Kurtarma ekibindeki askerin elini öptü

Kaynak: AA

ABONE OL

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazından 104 saat sonra çıkarılan 41 yaşındaki depremzede, kurtarma ekibindeki askerin elini öptü.

Hayrullah Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın enkazında Suriye uyruklu 15 yaşındaki Ahmet ve 8 yaşındaki kardeşi Muhammet İbrahim'i dün yaralı olarak çıkartan İzmir Bornova Komando Tugayı 2. Taburu'ndan askerler, aynı bölgede arama çalışmaları sırasında yeni ses duydu.

Çocukların babası 41 yaşındaki Ali İbrahim'in bulunduğu yeri tespit eden ekipler, arama ve kurtarma çalışması yaptı. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından İbrahim'i yaralı olarak çıkarttı.

Duygusal teşekkür

Ali İbrahim, ambulansa bindirileceği sırada kurtarma ekibinde görevli uzman jandarma Murat Şahin'in elini öptü.

Bu duruma kayıtsız kalmayan ve duygulanan Şahin, depremzedeye alnından öperek karşılık verdi.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Uzman jandarma Murat Şahin'in dün Ali İbrahim'in iki çocuğunun kurtarılmasında da görev aldığı öğrenildi.

Etiketler : Ali İbrahim Duygusal teşekkür Murat Şahin

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX