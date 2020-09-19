  • BIST
    1111.96
  • Dolar
    7,5575
  • Euro
    8,9826
  • Altın
    473,9300
İstanbul
18 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hamas, Arap hükümetlerinden İsrail'le normalleşme konusunda halklarının sesini dinlemesini istedi
Gazze'de Kovid-19 test çubukları tükenmek üzere
İmamoğlu'na sert açıklama: Yapamayacağınız vaadinize bizi malzeme yaptınız
Başkan Erdoğan: Provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz
TBMM Başkanı Şentop ve Emine Erdoğan Edirne'de ziyaretlerde bulundu
Bitlis'te 3 adet EYP ele geçirildi
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Tuzla'da 'Askıda Tablet' kampanyası
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde
Safuoğlu, İspanya'da 9. oldu
Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST'e başvuru rekoru kırıldı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu
Evde ölü bulunan Gülay Uygun'un eşi: Ölmeden önce beni arayıp 'hakkını helal et' dedi
Husiler: Cenevre'deki görüşmelerde esir listeleri teslim edildi
Bakan Kurum'dan #SaldaHepGüzelKalacak etiketi
Bakan Selçuk: Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı
Başkan Erdoğan'dan Kuzey Marmara Otoyolu paylaşımı
Diyarbakır annelerinden Mevlüde Üçdağ'dan evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması: Herhangi bir yapılaşmaya izin verilmeyecek
Bakan Karaismailoğlu: 595 milyon liralık tasarruf sağlanacak
Kaçak elektrik çekerken akıma yakalandı: Direkte asılı kaldı
ABD'de koronavirüs bilançosu artıyor! Ölü sayısı 203 bini geçti
MSB duyurdu: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Lübnan Ordusu: Beyrut Limanı patlaması sonrası 9 kişi hala kayıp
19 Eylül 2020 Cumartesi 20:22:00 - Güncelleme:19 Eylül 2020 Cumartesi 20:34:00

İmamoğlu'na seçim vaatlerini hatırlatan DUSODER'den sert açıklama: Yapamayacağınız vaadinize bizi malzeme yaptınız

Kaynak: AA

ABONE OL

CHP'li İmamoğlu'nun seçim vaatleri yine boş çıktı. DUSODER Genel Başkanı Topcu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun her mahalleye 2 sosyolog projesiyle sosyologların teveccühünü kazandığını belirterek, "Yapamayacağınız vaadinize bizi malzeme yaptınız." dedi.

Dünya Sosyologlar Derneği (DUSODER) Genel Başkanı Necdet Topcu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her mahalleye 2 sosyolog projesiyle sosyologların teveccühünü kazandığını belirterek, "Yapamayacağınız vaadinize bizi malzeme yaptınız. Madem böyle bir vaat yaptınız o halde şimdi sözünüzü tutma zamanı gelmiştir." dedi.

Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen DUSODOR üyesi bir grup sosyolog, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde "her mahalleye 2 sosyolog" projesini hatırlatmak amacıyla basın açıklaması yaptı.

DUSODER Genel Başkanı Topcu yaptığı açıklamada, toplumsal sorunların zirve yaptığı bu çağda sorunlara çözüm üretecek ve sosyal yapıların sistematik bir şekilde düzene girmesine katkıda bulunabilecek en yetkili meslek mensuplarının sosyologlar olduğunu söyledi.

Topcu, bugün dünyanın bir çok ülkesinde, özellikle Batı da sosyologların durumu, tıpkı bir tıp doktoru mertebesinde bulunduğunu belirterek, "Bu nedenle ülkemizin kurumlarında sosyologların olmayışı, sorunları kat be kat artırmıştır. Aile yapısının çözülmesi, eğitim sosyologların olmayışı ile ortaya çıkan yapısal sorunlar, yine kentleşmede sosyologların olmamasıyla oluşan yabancılaşma sendromu bunlardan başlıcalarıdır." dedi.

Dernek olarak yaptıkları bulundukları bazı temasların da sonuçsuz kaldığını anlatan Topcu, projenin Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanmasına katkı sağladığını savundu.

TOPCU, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Hem mahallelinin sorunlarını çözecek sosyologların göreve gelmesinden söz ederek mahalleliyi umutlandırmış hem de ciddi bir potansiyel olan sosyolog meslektaşlarımızın teveccühü kazanmıştı. Seçime konu edilen bu önemli meslek mensupları olan sosyologlar soruyor: 'Yapamayacağınız vaadinize bizi malzeme yaptınız. Madem böyle bir vaat yaptınız o halde şimdi sözünüzü tutma zamanı gelmiştir.' Bizler Dünya Sosyologlar Derneği olarak meslektaşlarımızın haklarını her platformda savunmaya devam edeceğiz hem de bundan sonra yapılacak toplumsal yapılanmalarda halkımızın sözcülüğünü yapmaya devam edeceğiz."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER