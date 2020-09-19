İmamoğlu'na sert açıklama: Yapamayacağınız vaadinize bizi malzeme yaptınız

Dünya Sosyologlar Derneği (DUSODER) Genel Başkanı Necdet Topcu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her mahalleye 2 sosyolog projesiyle sosyologların teveccühünü kazandığını belirterek, "Yapamayacağınız vaadinize bizi malzeme yaptınız. Madem böyle bir vaat yaptınız o halde şimdi sözünüzü tutma zamanı gelmiştir." dedi.

Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen DUSODOR üyesi bir grup sosyolog, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde "her mahalleye 2 sosyolog" projesini hatırlatmak amacıyla basın açıklaması yaptı.

DUSODER Genel Başkanı Topcu yaptığı açıklamada, toplumsal sorunların zirve yaptığı bu çağda sorunlara çözüm üretecek ve sosyal yapıların sistematik bir şekilde düzene girmesine katkıda bulunabilecek en yetkili meslek mensuplarının sosyologlar olduğunu söyledi.

Topcu, bugün dünyanın bir çok ülkesinde, özellikle Batı da sosyologların durumu, tıpkı bir tıp doktoru mertebesinde bulunduğunu belirterek, "Bu nedenle ülkemizin kurumlarında sosyologların olmayışı, sorunları kat be kat artırmıştır. Aile yapısının çözülmesi, eğitim sosyologların olmayışı ile ortaya çıkan yapısal sorunlar, yine kentleşmede sosyologların olmamasıyla oluşan yabancılaşma sendromu bunlardan başlıcalarıdır." dedi.

Dernek olarak yaptıkları bulundukları bazı temasların da sonuçsuz kaldığını anlatan Topcu, projenin Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanmasına katkı sağladığını savundu.

TOPCU, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Hem mahallelinin sorunlarını çözecek sosyologların göreve gelmesinden söz ederek mahalleliyi umutlandırmış hem de ciddi bir potansiyel olan sosyolog meslektaşlarımızın teveccühü kazanmıştı. Seçime konu edilen bu önemli meslek mensupları olan sosyologlar soruyor: 'Yapamayacağınız vaadinize bizi malzeme yaptınız. Madem böyle bir vaat yaptınız o halde şimdi sözünüzü tutma zamanı gelmiştir.' Bizler Dünya Sosyologlar Derneği olarak meslektaşlarımızın haklarını her platformda savunmaya devam edeceğiz hem de bundan sonra yapılacak toplumsal yapılanmalarda halkımızın sözcülüğünü yapmaya devam edeceğiz."